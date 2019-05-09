Genç kadını dövüp parasını gasbettiler

İstanbul Pendik'te yaşayan 30 yaşındaki S.B. adlı kadın, evinde olduğu sırada iki kişi kapısını çaldı. Kapıyı açan genç kadın, anında saldırıya uğradı. Kadını darbeden saldırganlar, masanın üstündeki bin lira ile 2 cep telefonunu çalarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Polis, binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Saldırganların beyaz renkli bir otomobil ile kaçtığını tespit eden polis, şüphelilerden Sedat A.'yı (20) Kurtköy'deki evinde gözaltına aldı.

DİĞER SALDIRGAN ARANIYOR

Emniyete götürülen Sedat A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği İstanbul Anadolu Adliyesi'nde çıkartıldığı Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Polis, diğer saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.