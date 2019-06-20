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Top Gear'ın sunucusu programın en hızlı tur rekorunu kırdı

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1 Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz'da yapılacak ÖSYM Başkanı Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." dedi.

2 Genç kadını otobüsten zorla indirip kaçırdılar Aksaray'da, bir yolcu otobüsü kimliği belirsiz kişiler tarafından yolu kesilerek durduruldu. Yolculardan bir kadın zorla araçtan indirilerek kaçırıldı.

3 Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin ortak kararı ile tasarının tümü üzerindeki son oylama Salı günü yapılacak.

4 ABD Senatosu'dan Trump yönetimine silah ambargosu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a silah göndermesini istemeyen ABD Senatosu, kabul edilen yasa tasarısı ile bunu engellemiş oldu.

5 Ankara'da gümrük kaçağı 18 bin ürün ele geçirildi Polis ekiplerinin iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilip, satışa sunulan cinsel gücü artırıcı ve zayıflatıcı 18 bin 43 ürün yakalandı.

6 Bartın'da sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.