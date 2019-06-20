Genç kadını otobüsten zorla indirip kaçırdılar

Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün önü 06 BFJ 470 plakalı bir otomobil tarafından kesildi.
KADIN DİRENDİ ANCAK YETERLİ OLMADI
Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi.
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SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRDİLER
Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı.