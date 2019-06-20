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Genç kadını otobüsten zorla indirip kaçırdılar

Aksaray'da, bir yolcu otobüsü kimliği belirsiz kişiler tarafından yolu kesilerek durduruldu. Yolculardan bir kadın zorla araçtan indirilerek kaçırıldı.

DHA | 20.06.2019 - 21:02..
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Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün önü 06 BFJ 470 plakalı bir otomobil tarafından kesildi.

KADIN DİRENDİ ANCAK YETERLİ OLMADI

Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi.

Aksaray'da kadın yolcu zorla kaçırıldı İZLE

SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRDİLER

Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı.

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