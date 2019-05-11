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Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

Harbiyeli orkestra, hafta kapsamında Hava Harp Okulu'nun Yeşilyurt'taki yerleşkesinde konser verdi, 3 eğitim uçağı selamlama ve gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA | 11.05.2019 - 17:00..
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Genç Kartallar Haftası kapsamında Hava Harp Okulu'nun Yeşilyurt'ta bulunan yerleşkesinde, 11-12 Mayıs tarihlerinde 2 gün boyunca gerçekleşecek olan halka açık olarak icra edilecek Genç Kartallar Haftası'na, 100 bin kişinin katılım göstermesi bekleniyor.

Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

HARBİYELİLERE MORAL VE MOTİVASYON ETKİNLİĞİ

Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Komutanlığı ve diğer askeri eğitim kurumlarının tanıtılması, gençlerin havacılığa olan ilgi ile merakının artırılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan ilgi ve sevginin sağlanması ve yıl boyunca büyük bir özveriyle çalışan harbiyelilerin moral ve motivasyonunu için düzenlenen Genç Kartallar Haftası'na, İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

HARBİYELİ ORKESTRASI KONSER VERDİ

Yeşilyurt'ta bulunan Hava Harp Okulu kampüsünde gerçekleştirilen etkinlik, cumartesi ve pazar günleri tüm gün farklı gösteri ve atölye çalışmaları ile vatandaşlara güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı sunuyor. Etkinlikte, Hava Harp Okulu öğrencilerinden oluşan harbiyeli orkestrası konser verdi.

Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

 

25 FARKLI SAVUNMA SANAYİ FİRMASI STANT KURDU

Programda T41D pasaj geçişinde, 3 harbiye eğitim uçağı selamlama ve gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş alandaki izleyicilerden büyük alkış aldı, uçuşun ardından Mehter Takımı sahne aldı. Programda havacılıkla ilgili 25 farklı savunma sanayi firması da stant kurdu.

Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

ZİYNET SALİ VE GÖKHAN TÜRKMEN SAHNE ALACAK

Stantlarda farklı oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Stantlar arasında katılımcıların en çok ilgi gösterdiği stant ise Milli Savunma Üniversitesi'ne ait olan oldu. Hafta sonu tüm gün sürecek Genç Kartallar Haftası'nda SOLOTÜRK ve Mor Menekşe olarakta bilinen akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Ayrıca Ziynet Sali ile Gökhan Türkmen de konser verecek.

Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

Genç Kartallar Haftası kutlanıyor

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