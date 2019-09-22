taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3303
Altın
1516.94
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.124
Bitcoin
58624.14

Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

Şanlıurfa'da 7 katlı bir binanın 6'ncı katından atlayan Çiğdem K., ağır yaralandı.

DHA | 22.09.2019 - 03:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, psikolojik sorunları olan Çiğdem K.(21), cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın 6'ncı katına çıkarak atlamak istedi. Genç kızı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

İKNA EDEMEDİLER, KENDİSİNİ AŞAĞI ATTI

Bu sırada Çiğdem K., çevredekilerin ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin çığlıkları arasında beton zemine düşen Çiğdem K,. ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kızı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Çiğdem K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Genç kızın atlama anı ise olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ersun Yanal: Rakibimizi cesaretlendirdik

Ersun Yanal: Rakibimizi cesaretlendirdik

8
Melania Trump'ın makasla zor anları

Melania Trump'ın makasla zor anları

4
Fransa'da camiye araçlı saldırı

Fransa'da camiye araçlı saldırı

11
Mersin'de tren ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mersin'de tren ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

0
ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

ABD'li pilotlar, S-400'leri geçebilmek için eğitiliyor

0
Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

1
İran'dan ABD ve Suudilere: Ülkeniz savaş alanına döner

İran'dan ABD ve Suudilere: Ülkeniz savaş alanına döner

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir