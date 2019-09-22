Viranşehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, psikolojik sorunları olan Çiğdem K.(21), cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın 6'ncı katına çıkarak atlamak istedi. Genç kızı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Genç kız, 6. kattan aşağı atladı

İKNA EDEMEDİLER, KENDİSİNİ AŞAĞI ATTI

Bu sırada Çiğdem K., çevredekilerin ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin çığlıkları arasında beton zemine düşen Çiğdem K,. ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kızı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Çiğdem K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Genç kızın atlama anı ise olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.