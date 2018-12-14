Genç kız amcasının evinde ölü bulundu

İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda amcasının evinde, amcası ve amcasının eşi olmadığı bir zamanda kuzeni Erdem A. ile birlikte kalan, Ezgi Zeynep Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle hareketsiz bir şekilde yatmaya başladığı öğrenildi.

Kuzen Erdem A.’nın bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri eve geldiklerinde Ezgi Zeynep Ç. isimli genç kızın öldüğünü tespit etti.

Olay yerine Polis ekipleri çağrıldı. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptı. Olayı öğrenen aile, eve gelince büyük bir şok yaşadı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Nöbetçi savcının da olay yerinde incelemesinin ardından cenaze, Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın normal ölüm mü yoksa cinayet mi olduğu yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







