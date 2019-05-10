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Genç kız balkondan düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 10.05.2019 - 23:07..
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 3’üncü katında ailesiyle birlikte oturan Müzeyyen Kutsul, iddiaya göre balkonda iftar hazırlığı yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Genç kız balkondan düştü

BALKONDAN DÜŞTÜ

Kızlarının düştüğünü gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kutsul, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Genç kızın balkondan düşme anı kamerada VİDEO


Kutsul'ın düşme anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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