Genç kız başörtüsündeki iğneden dolayı sınava alınmadı

Ankara’da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, (ALES) sınavına girmek isteyen genç, sınav salonunda sınav görevlileri tarafından başörtüsündeki iğnenin nizami olmadığı gerekçesiyle uyarıldı.

İTİRAZ ETTİ

Görevliler, örtüdeki iğnenin çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine öğrenci, iğnenin son derece basit ve sıradan olduğunu, yaptıklarının insan haklarına aykırı olduğunu söyleyerek görevlilere karşı çıktı.

İĞNEYİ ÇIKARTTI

Sınava girmenin eğitim hakkı olduğunu söyleyen genç, görevlilerin tavrından şikayetçi oldu ve zabıt tutulmasını istedi.

Sınav gözetmenleri öğrencinin iğnesinin çıkarılmasında ısrarcı olup, öğrenciye polis çağıracaklarını söylediler.

Gözetmenler ayrıca öğrenciyi sınav huzurunu bozmakla suçladılar. Öğrenci, başörtüsündeki iğneyi çıkartarak sınıftaki panoya taktı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözetmenler buna izin veremeyeceklerini söylediler ve tartışma büyüdü. Bu sırada sınav saati geldi ve öğrenci sınıftan çıkarıldı.

Başörtüsündeki iğne tartışması nedeniyle sınava geç kalan ve katılamayan öğrenci, ÖSYM’ye görevliler hakkında şikayet dilekçesi yazdı.

SINAV GÖREVLİLERİ UYGUN EĞİTİMDEN GEÇSİN TALEBİ

ÖSYM’den cevap gelmemesi üzerine ise öğrenci KDK'ya başvurdu. Öğrenci sınava alınmamasına neden olan görevlilerin cezalandırılması ve bir daha böyle mağduriyetler yaşanmaması için sınav görevlilerinin uygun eğitimden geçirilmesini talep etti.

GÖREV VERMEME CEZASI

KDK, ilgili iddiaları incelemek için ÖSYM Başkanlığından bilgi ve belge talep etti. Ombudsman, elde ettiği bilgiler ışığında 'Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Filleri ve Uygulanacak Yaptırımlara İlişkin Yönerge' hükümlerince ÖSYM’nin 6-12 ay süreyle ilgili gözetmenlere sınav görevi verilmemesini kararlaştırdığını öğrendi.