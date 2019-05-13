Genç kıza çarpan sürücüyü hakim affetmedi

Barbaros Şansal: Her şey çok güzel olacak

1 2 çocuğu istismar eden şüpheliye ikinci gözaltı Antalya'da biri kız biri erkek iki çocuğu iş yerine kilityerek cinsel içerikli video izleten istismarcı M.F, yeniden gözaltına alındı.

2 İftar sofrasına yıldırım düştü: 4 yaralı İftar açmak için bekleyen ailenin kurduğu sofranın yakınına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

3 Çok kardeşli birey daha başarılı Kardeş sayısı fazla olan ailelerde yetişen çocuklar daha başarılı oluyor.

4 Prof. Nevzat Tarhan’dan, Hz. Mevlana ile Aile Terapisi Hz. Mevlana ile Aile Terapisi, Mesnevî’deki hikayelerden yola çıkarak hem yetişkinler, hem de çocuklar için 46 hikâyeyi, aile terapisi bağlamında ele alıyor…

5 Eşref Kolçak hastaneye kaldırıldı Onur Akay, usta oyuncu Eşref Kolçak'ın evinde fenalaştığını söyledi.

6 Fransız gemisi turistlerle İstanbul'a geldi Fransa bandralı, lüks yolcu gemisi 'Le Bouganville', Saraybunu'na demirledi.