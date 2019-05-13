Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Şişli'de arkadaşlarıyla yolun karşısına geçen genç kıza, kontrolsüz sürücü sert bir şekilde çarptı. Bununla da yetinmeyen sürücü, kendisini durduran polis memurunun üzerine aracını sürerek kaçtı. Cani sürücü, sivil trafik polisi tarafından ise kısa sürede yakalandı.
NÖBETÇİ HAKİMLİK TUTUKLADI
Aracına el konulan ve idari para cezası kesilen sürücü S.H., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.H., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Öte yandan kazada ağır şekilde yaralanan genç kızın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.
Genç kıza çarpan sürücüyü hakim affetmedi