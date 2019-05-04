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Genç kıza yaya geçidinde çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı

Yaya geçidindeki genç kıza kırmızı ışıkta çarpıp ölümüne neden olan sürücünün, alkollü araç kullandığı için daha önce ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

AA | 04.05.2019 - 17:13..
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Genç kıza yaya geçidinde çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı

İzmir Akçay Caddesi Emrez Mahallesi mevkisinde, 28 Nisan'da meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yaparak yaya geçidindeki Bürge Yolbilir'e (17) çarpan 32 AY 197 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Bekir K'nin (24) ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

Kazada, Bürge Yolbilir hayatını kaybetmişti.Kaza yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SABIKA KAYDI KABARIK

Bekir K'nin ayrıca uyuşturucu kullanmak ve yaralama suçlarında da sabıkası bulunduğu belirtildi.

"KARŞIYA GEÇEN YAYALARI GÖRMEMİŞ"

Öte yandan Bekir K'nin savcılıkta verdiği ifadesinde de hızlı gittiğini kabul ettiği ancak yolun karşısına geçen yayaları fark etmediğini söylediği belirtildi. Bekir K'nin ifadesinde "Kırmızı ışığın yandığını ve yayaların geçtiğini görmedim. Süratliydim, yayaya çarptığımı fark edince de korkarak olay yerinden kaçtım. Hemen babamı aradım ve kaza yaptığımı söyledim. Ancak plakadan aracın ruhsat sahibi olan babamı telefonla arayan polislerin beni aradığını öğrendim. Bunu duyunca da teslim oldum." dediği kaydedildi.

İzmir'de cinayet gibi kaza

Genç kıza yaya geçidinde çarpan sürücü ehliyetsiz çıktı

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