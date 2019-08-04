taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Genç kızı taciz edenleri dövüp polis verdiler

Isparta'da bir genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu, bir çocuğu da darp etmek istedikleri öne sürülen yabancı uyruklu 2 şahsı vatandaşlar darbedip polise teslim etti.

İHA | 04.08.2019 - 03:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Isparta kent merkezinde, alkollü oldukları öne sürülen yabancı uyruklu Ş.M. ve H.İ., annesi ve 5 yaşlarındaki kardeşiyle yürüyen 17 yaşındaki genç kıza tacizde bulundu. Annenin kızlarının tepkisi üzerine küçük çocuğu da darp etmek isteyen yabancı uyruklu şüphelilere, yoldan geçen vatandaşlar tepki gösterdi.

Genç kızı taciz edenleri dövüp polis verdiler

TACİZCİLERİ DARBEDİP POLİSE TESLİM ETTİLER

Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi yanında vatandaşlar tarafından darp edilen yabancı uyruklular, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. O anlarda vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği zanlıların alkollü oldukları gözlenirken çevredekilerin tepkileri de dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, polisin gözaltına aldığı Ş.M. ve H.İ. isimli şüpheliler, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

26
Trump: Haberler kötü, çok ölü var

Trump: Haberler kötü, çok ölü var

10
25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu

25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist teslim oldu

17
Parçalara ayrılan otomobilden sağ salim çıktı

Parçalara ayrılan otomobilden sağ salim çıktı

24
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

4
Denizde mahsur kalan gençleri balıkçılar kurtardı

Denizde mahsur kalan gençleri balıkçılar kurtardı

0
Almanya'da Süper Kupa'yı Borussia Dortmund kazandı

Almanya'da Süper Kupa'yı Borussia Dortmund kazandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir