1 Sosyal medyada tartışılan matematik sorusu Geçtiğimiz günlerde internette paylaşılan bir matematik sorusuna cevap verenlerin bir kısımı 1, bir kısmı 16 diyince yine ikiye bölündük.

2 Genç kızın öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıktı Kayseri polisi, 2011 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki genç kızın, cinayete kurban gittiğini belirledi.

3 Malezya Başbakanı: Gidin Türkiye'de çalışın Başbakan Mahathir Muhammed, ülkesinin büyümesine katkı sağlamak için gençlere Türkiye'de çalışıp tecrübe edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

4 İki esnaf kürekle köpek kurtardı Aşırı sıcaklardan korunmak için kayalıkların arasına giren ve burada mahsur kalan bir köpek, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

5 Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan yıldız forvet Radamel Falcao, transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

6 10 bin yıl önce kediler Türkiye topraklarından yayıldı Dünyada Antarktika hariç tüm kıtalarda görülebilen kedilerin ana vatanı Türkiye çıktı.