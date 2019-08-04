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Genç kızın öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıktı

Kayseri polisi, 2011 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki genç kızın, cinayete kurban gittiğini belirledi.

DHA | 04.08.2019 - 09:30..
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2011 yılında, 17 yaşındayken evden ayrılan Merve Koçer'den bir daha haber alınamadı.

ARAŞTIRMA İKİ YIL SÜRDÜ

Bunun üzerine kaybolduğu tarihten sonra Koçer'in annesi Ebru Çelen, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayseri'de 1998-2019 tarihleri arasında 18 faili meçhul cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren çalışma kapsamında, Koçer'i tanıyan kişileri takibe aldı.

Genç kızın öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıktı

ÖLDÜRÜLDÜ, GÖMÜLDÜ

Yapılan çalışma neticesinde polis, Merve Koçer'in öldürülerek gömüldüğünü belirledi. Polis cinayetle ilgili E.K. ile amca çocukları M.K (37), M.K (30), N.K (28), Y.K (32) ve Y.K 'yı (34) düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.K. tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Genç kızın öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıktı

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