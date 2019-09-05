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Genç kızın ölümüne neden olan kazanın raporu açıklandı

İstanbul Bakırköy'de 17 yaşındaki Julia İnanch'ın yaşamını kaybetmesine neden olan kazanın bilirkişi raporunda, sürücünün makas atmak istediği ve kazanın bu nedenle olduğu belirtildi.

İHA | 05.09.2019 - 13:08..
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Lise öğrencisi 17 yaşındaki Julia İnanch ve arkadaşı L.H.C.’nin, otostop çekerek bindikleri araçta gerçekleşen kaza sonucu hayatını kaybetmelerine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İLK DURUŞMA BUGÜNDÜ

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Furkan T. ile hayatını kaybeden Julia İnanch’ın annesi müşteki Elena İnanch, kazadan yaralı olarak kurtulan L.H.C.’nin babası ve taraf avukatları hazır bulundu.

RAPOR AÇIKLANDI

Duruşmada mahkeme başkanı, kazaya ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini aktardı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, sanık Furkan T.'nin şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemediği, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği ve trafiği aksatacak ya da bozacak şekilde birden fazla kez şerit değiştirdiği belirtildi.

Genç kızın ölümüne neden olan kazanın raporu açıklandı

ARACA MAKAS ATMAYA ÇALIŞTI

Raporda Furkan T.'nin, kamyonetle yarış eder şekilde makas atarak ilerlediği ve yol üzerinde bulunan araç trafiğini dikkate almadan başka araçlar ile kendi aracının seyir güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde dikkatsiz ve tedbirsizce art arda şerit değiştirdiği esnada kazanın gerçekleştiği aktarıldı.

Raporda sanığın, kesin olarak önlenebilir bu kazada 1. dereceden asli tam kusurlu olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

SÜRE İSTEDİ

Davanın diğer sanığı Ömer K. hakkında ise bilirkişi raporunda, kusur bulunmadığı açıklandı. Raporun okunmasının ardından söz verilen Elena İnanch’ın avukatı Muhammed Metin Çağlar, bilirkişi raporunun yeni ellerine ulaştığını söyleyerek, rapora karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Çağlar, ayrıca Furkan T.'nin asli kusurlu olduğunu da aktardı. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise sanığın tutukluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Liseli gencin ölümüne neden olan sürücü makas atmış VİDEO

"ORTADA BİR HATIR TAŞIMACILIĞI VAR"

Söz verilmesi üzerine konuşan sanık Furkan T.'nin avukatı Kadir Kardal, “Ortada bir hatır taşımacılığı vardır. Keşif yapılmıştır, tüm tanıklar dinlenmiştir, tüm deliller toplanmıştır. Müvekkilimin adli kontrolle tahliyesini talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

Sanık Furkan T. ise kaza anında kaçmadığını söyleyerek, “Kaza olduktan sonra da ben 'Lütfen ölmesin, kalbimi veririm' gibi sözler söyledim. Kazanın oluşumu nedeniyle çok üzgünüm, hala etkisinden kurtulamıyorum.” şeklinde savunmada bulundu.

Mahkeme, tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve rapor aldırılmasına, taraf avukatlarına bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunabilmesi için süre verilmesine karar verdi.

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