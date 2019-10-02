Genç kâşifler için: Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları

Behiç Ak, “Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları” ile derin anlamlar yüklü bir hayal dünyasının kapılarını aralıyor. Çocuk edebiyatının köşe taşlarından olan Ak, kendine yabancılaşan bir toplumu “Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları” aracılığı ile tanıştırmayı ve sevdirmeyi hedefliyor. Sokakta rastladığın çiçeği koparmadan sevip, koklayıp ona hayatı geri vermenin eşsiz hazzını okuyucuya hissettiriyor. Sonra fark ediyor ki insan, sevgi ile tanışan bir çiçek eğer topraktan ayrılmazsa muhteşem kokuyor. Ak, doğayı, insanı ve yaşamı sevmenin yollarını gösteriyor. Tüm canlıların yaşama hakkını savunduğu “Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları” ile yaşamın nedenlerini, hayatın değerini ve birçok etkileyici konular üzerinde okuyucuyu düşündürüyor.

TAVŞAN DİŞLİ BİR GÖZLEMCİNİN NOTLARI

Ak, Mimarlık eğitimi gördükten sonra çizdiği bant karikatürlerin yanı sıra tiyatro oyunu yazarlığıyla tanınıyor. Karikatürleri yurtdışında sergilenecek kadar etkileyici. Birçok alanda ödül alan sanatçı, çocuk edebiyatında ülkemizin değerli, az ve öz yazarlarından biri haline geliyor. “Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları”nı usta işi resimlerle bezeyip çocuk romanlarına ekliyor. Ak, çocukların zengin iç dünyalarını, yaşamı sorgulayışlarını ve meraklı hallerini sahici bir anlayışla kaleme alıyor. Yazar, doğa sevgisi, hayvanlar, özgürlük, uzay ve hayata dair önemli konuları lirik bir üslupla harmanlıyor. Yok etmek yerine gözlemlemeyi ve tanımayı seçen bir çocuğun mutluluğuna eşlik ettiriyor. Klasiklerin etkileyici tasvirleri ile yarışacak düzeyde olan bu eser, sıra dışı kurgusuyla çocukların unutulmazları arasına girmeye aday.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Beceriksiz ve sakar olduğuna inanan, okul ve ödevle yıldızı barışmayan bir çocuk. En iyi yaptığı şey, gözlemlemek ve kuşlara, bitkilere isim takmak. Amcası onu avcı yapmak istese de, o hiçbir canlıya zarar veremez. Çıktıkları bir doğa gezisinde kaybolunca, kendini tavşan, kokarca, zürafa ve tilkilerin dünyasındaki bir savaşın ortasında bulur. Hem aklını kullanarak hem de kalbinin sesini dinleyerek bir seçim yapmak zorundadır şimdi…”

Yavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları

Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı Yay.

S.: 164

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Sonay Karaman

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