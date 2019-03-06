Genç motosikletli trafik kazasına kurban gitti

Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Beykonak Mahallesi’nde meydana geldi.

KARŞI ŞERİDE GEÇERKEN ÇARPTI

Beykonak’tan Kumluca istikametine giden 07 ACD 815 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Saraç (35), karşı şeride geçmeye çalışırken A.K.’nin (52) kullandığı 07 D 8719 plakalı otomobile çarparak, ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir bankada görev yaptığı öğrenilen Murat Saraç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saraç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.