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Genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı

İranlı sevgilisi Roham Kabir'i görmek için Tahran'a giden genç oyuncu, koronavirüs sebebiyle karşılıklı uçak seferleri iptal edilince Türkiye'ye geri gelemedi.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 16:40..
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Dolunay dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu İlayda Aydoğan, bir süredir İranlı basketbolcu Roham Kabir ile aşk yaşıyor.

SEVGİLİSİNİ GÖRMEYE GİTTİ, İRAN'DA MAHSUR KALDI

Sevgilisi Roham Kabir'i görmeye Tahran'a giden genç oyuncu, İran'da görülen koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal edilince Türkiye'ye geri dönemedi.

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı

"BEN DE GÜNLERDİR KEYFİMDEN BURADAYIM ZATEN"

Akdoğan, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelerden birine "Karantinadayız." notunu düştü.

Akdoğan, bir hayranının "Kalkıp ülkene gitsene. Deli misin ya. Her gün daha kötü olacak." şeklindeki mesajını ise "Ben de günlerdir keyfimden buradayım zaten. Sabır sabır ya sabır." sözleriyle yanıtladı.

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı

Genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı

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