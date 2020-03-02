Genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da mahsur kaldı

Dolunay dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu İlayda Aydoğan, bir süredir İranlı basketbolcu Roham Kabir ile aşk yaşıyor.

SEVGİLİSİNİ GÖRMEYE GİTTİ, İRAN'DA MAHSUR KALDI

Sevgilisi Roham Kabir'i görmeye Tahran'a giden genç oyuncu, İran'da görülen koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal edilince Türkiye'ye geri dönemedi.

"BEN DE GÜNLERDİR KEYFİMDEN BURADAYIM ZATEN"

Akdoğan, İranlı sevgilisinin evinden paylaştığı karelerden birine "Karantinadayız." notunu düştü.

Akdoğan, bir hayranının "Kalkıp ülkene gitsene. Deli misin ya. Her gün daha kötü olacak." şeklindeki mesajını ise "Ben de günlerdir keyfimden buradayım zaten. Sabır sabır ya sabır." sözleriyle yanıtladı.