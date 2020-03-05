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Genç oyuncu İlayda Akdoğan'dan koronavirüs açıklaması

İranlı sevgilisi Roham Kabir'i görmek için Tahran'a giden oyuncu, koronavirüs sebebiyle karşılıklı uçak seferleri iptal edilince, İran'da mahsur kaldı.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 12:40..
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Adını Dolunay dizi ile duyuran genç oyuncu İlayda Akdoğan, geçtiğimiz günlerde, basketbolcu sevgilisi Roham Kabir için İran'a gitmiş ve koronavirüs salgını sebebiyle uçuşların iptal edilmesi üzerine Türkiye'ye dönememişti.

İran'da mahsur kalan Akdoğan, konuyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

"BİR BUÇUK HAFTALIĞINA GELMİŞTİM"

İran'a sadece bir buçuk haftalığına gittiğini söyleyen Akdoğan, "Bir buçuk hafta kalmayı düşünüyordum ki, geri dönemeyeceğimi anlayıncaya kadar. Bazı kişiler 'Nasıl tahmin edemedin, sınırın kapanacağını, erkenden geri gelseydin' diye mesaj atmış." dedi.

Genç oyuncu İlayda Akdoğan'dan koronavirüs açıklaması

"VİRÜSTEN KORKMUYORDUM, OLURSA DA İYİLEŞİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Tahran'da bulunmadıklarını belirten Akdoğan, "Biz Tahran'da değiliz. Tahran'a 7-8 saat uzaklıkta Gürgan'dayız. Koronanın burada olduğunu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum. Olursa da geçer iyileşirim diye düşünüyordum. Yaşıtlarımın çok kötü etkilenmediğini öğrendim." dedi.

Genç oyuncu İlayda Akdoğan'dan koronavirüs açıklaması

"HERHANGİ BİR UÇUŞA YETİŞMEM İMKANSIZDI"

Sınırların kapatılacağını son anda öğrendiğini söyleyen Akdoğan, "Arkadaşım bana sınırların kapatılacağını saat 17.00'de söyledi. Sınırları kapatacakları saat ise 20.00'ydi. Ben şoka girdim tabii. Herhangi bir uçağa yetişmem imkansızdı." dedi.

Genç oyuncu İlayda Akdoğan'dan koronavirüs açıklaması

"DÖNDÜĞÜMDE 14 GÜN KARANTİNADA KALACAĞIM"

Genç oyuncu Akdoğan, bir an önce İstanbul'a dönmek istediğini belirterek, "Psikolojik olarak bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. Burada vakit geçirmeyi sevsem de hayatım İstanbul'da... İstanbul'a gittiğimde 14 gün karantinada kalacağım. Benim etkilenmem önemli değil belki, araştırmalara göre ben atlatabilirim." dedi.

Genç oyuncu İlayda Akdoğan'dan koronavirüs açıklaması

"YA ANNE VE BABAMA BULAŞIRSA"

İran'da ev karantinasında olduğunu söyleyen Akdoğan, "Ya anne ve babama bulaşırsa... Türkiye'den İran'a gönderilen uçakla (Koca Yusuf) ilgili hiç bilgim yoktu. O yüzden bu uçakla dönemedim. Ev karantinasındayız. Her işte bir hayır vardır. Sağlık durumum iyi, hasta değilim." dedi.

Genç oyuncu İlayda Akdoğan'dan koronavirüs açıklaması

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