Genç yaşında kazaya kurban gitti

Balıkesir'in Gönen ilçesi Tütüncü-Kaplanoba yolu üzerinde meydana gelen kazada, R.S. idaresindeki 10 TU 909 plakalı otomobil ile plakasız olduğu belirlenen İsmail Odabaşı (20) idaresindeki motorsiklet çarpıştı.

GENÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza mahalline gelen jandarma ve sağlık ekipleri, ağır yaralı motorsiklet sürücüsü İsmail Odabaşı'nı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Genç motorsiklet sürücüsü burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.