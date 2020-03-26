Gençler, evden çıkmayan vatandaşlara yardım etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Salgına karşı ilan edilen yasağa uyan da var, uymayan da...

YASAĞI DİNLEYENLERE YARDIM EDİYORLAR

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllü görev alan gençler, sokak yasağına uyanların yardımına koştu.

Jandarma ekipleriyle birlikte hareket eden gençler, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların gıda ve hijyen malzemesi ihtiyacını giderdi. Vatandaşlar, bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.