Denizli-Antalya Karayolu Bağbaşı Kavşağı'nda, dün saat 22.00 sıralarında trafik ışıklarında bekleyen 6 gençten 5'i, araçlara kırmızı ışık yanmasının ardından yaya geçidinde birdirbir oynamaya başladı.

YEŞİL IŞIK YANANA KADAR DEVAM ETTİ

Bu sırada yol kenarında kalan diğer arkadaşları ise cep telefonuyla o anları görüntüledi. Sürücüler, gençlerin yolun karşısına geçmelerini beklerken, bir anda birdirbir oynamaya başlamaları üzerine şaşırdı. Gençlerin tehlikeli oyunu araçlara yeşil ışık yanana kadar devam etti.

Gençler yaya geçidinde birdirbir oynadı VİDEO

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yeşil ışık yandığında sürücüler, kornaya basarak yoldaki gençleri uyardı. Gençlerin dağılması üzerine araçlar yollarına devam etti. Yaşananlar, bir aracın kamerası tarafından da görüntülendi.







