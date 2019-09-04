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Gençlere açtırdıkları banka hesabıyla 5 milyon kazandılar

Kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp, gençlere banka hesabı açtıran çete çökertildi.

İHA | 04.09.2019 - 12:46..
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, geçtiğimiz mayıs ayında kendilerini hakimı., savcı ve polis olarak tanıtan çeteye yönelik çalışma başlatılmıştı.

Çete üyesi 23 şüphelinin Şanlıurfa’da olduğunu tespit eden polis, düzenlendiği operasyonla şüphelileri gözaltına almıştı. Şüphelilerin tutuklanmasının ardından polis, çetenin İstanbul ayağına yönelmiş, fiziki ve teknik takip başlatmıştı.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Aylarca süren çalışmalar neticesinde polis, çetenin 4 üyesinin Arnavutköy’de olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden polis, şahısların ilçede 18 yaşını doldurmuş gençlere 2 bin lira karşılığında banka hesabı açtırdığını belirledi. Çetenin, aynı yöntemle dolandırdıkları vatandaşları bu hesaplara para göndermeye yönlendirdiği ortaya çıktı. Çetenin toplamda 5 milyon lira vurgun yaptığı bildirildi.

Gençlere açtırdıkları banka hesabıyla 5 milyon kazandılar

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Delillerin tamamlanmasının ardından harekete geçen polis, 4 şüpheliyi Arnavutköy’deki evlerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erman K. (21), Kadir B. (20), Gökhan K. (20) ve Engin K. (21), ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gençlere açtırdıkları banka hesabıyla 5 milyon kazandılar

100 BİN LİRAYI KENDİ ARALARINDA BÖLÜŞTÜLER

Öte yandan, çalışmalar sürdüğü esnada çete üyelerinin dolandırdığı 100 bin lirayı, Şanlıurfa’daki elebaşlarından gizli olarak kendi aralarında bölüştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gençlere hesap açtırıp 5 milyon liralık vurgun yapan çete

Gençlere açtırdıkları banka hesabıyla 5 milyon kazandılar

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