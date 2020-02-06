Gençlerin derbi eğlencesini kana bulayan katil yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı sonrası sahilde arkadaşlarıyla müzik dinleyerek galibiyeti kutlayan Ahmet Can Avşar (20), gürültü yaptıklarını öne sürerek kendileriyle tartışan şahsın evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açması sonucu vurulmuştu.
Ahmet Can Avşar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kaçmıştı.
SİLAH EVDE BULUNDU
Polis, cinayet şüphelisinin Şaban E. (43) olduğunun tespit edilmesinin ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatmış, zanlının evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirilmişti.
BURSA'DA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda katil zanlısının, olaydan hemen sonra Bursa’ya kaçtığı tespit edildi. Şüpheli Şaban E., dün Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalanarak İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.