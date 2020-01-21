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Gençlerin yarısından fazlası nükleer savaştan endişeli

Yaşları 20 ile 35 arasında, farklı ülkelerde 16 bin gencin yüzde 54'ü, gelecek 10 yılda nükleer saldırı olacağından endişe duyuyor.

AA | 21.01.2020 - 07:50..
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) araştırmasına göre, 1981-2000 arasında doğan ve 'Milenyum Kuşağı' olarak adlandırılan gençlerin yarısından fazlası, gelecek 10 yılda nükleer saldırı yaşanmasından korkuyor.

Gençlerin yarısından fazlası nükleer savaştan endişeli

"10 İÇİNDE NÜKLEER SAVAŞ ÇIKABİLİR"

ICRC tarafından yapılan ankette, 16 ülkede yaşayan 16 bin gence dünyadaki çatışmalarla ilgili sorular yöneltildi.

"Savaş üzerine genç kuşak" adı verilen ankete göre yaşları 20 ile 35 arasındaki gençlerin yüzde 54'ü, gelecek 10 yılda nükleer saldırı olacağı endişesi taşıyor.

Ankete katılanların yüzde 47'si, 3. Dünya Savaşı çıkacağına inandıklarını kaydederken, yüzde 46'sı aksi yönde görüş belirtti.

Gençlerin yarısından fazlası nükleer savaştan endişeli

"DÜNYADAKİ ÇATIŞMALAR ÖNLENEBİLİR"

Gençlerin yüzde 74'ü, dünyadaki çatışmaların 'önlenebilir' olduğunu düşünürken, yüzde 23'ü ise 'kaçınılmaz' olduğunu öne sürdü.

Gençlere göre dünyadaki insanları en fazla etkileyen sorunlar listesinde yolsuzluk, işsizlik ve yoksulluk başı çekiyor.

Gençlerin yarısından fazlası nükleer savaştan endişeli

"BU GENÇLİK, YARININ KARAR VERİCİLERİ"

ICRC Başkanı Peter Maurer, konuya ilişkin açıklamasında, Milenyum Kuşağı'nın gelecek hakkında endişeli olduğunu belirterek, "Bu kuşak, yarının karar vericileri olacak. Bugün çatışmalar hakkında ne düşündükleri ve endişeleri, gelecekte dünyanın gidişine dair daha iyi fikir verebilir" ifadelerini kullandı.

ICRC'nin internet sitesinde yayımlanan anket, Haziran-Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Gençlerin yarısından fazlası nükleer savaştan endişeli

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