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Gençliğin anlatılmamış hikâyeleri: Sen Ne İstersen

Çağdaş edebiyatımızın önemli öykücülerinden Neslihan Önderoğlu, 25 gençlik öyküsünün yer aldığı “Sen Ne İstersen” okurla buluşturuyor.

Özel İçerik | 20.09.2019 - 12:02..
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Neslihan Önderoğlu

Gençlik çağının; hataların, heyecanın ve duyguların en coşkulu yaşandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Hal böyle olunca gençlik öykülerini kaleme alan Önderoğlu da bu zengin kaynakları başarı ile ilmek ilmek işliyor ve okuyucuya birbirinden farklı yaşamlardan çarpıcı kesitler sunuyor. Haldun Taner Öykü Ödülü ve Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü sahibi Neslihan Önderoğlu, gerçekçi karakterlerle ördüğü kısa öykülerinde, gündelik yaşamın ayrıntılarını, gençliğin verdiği coşkulu duygularını incelikle ve özenle betimliyor.

Gençliğin anlatılmamış hikâyeleri: Sen Ne İstersen

SEN NE İSTERSEN

İnsan yaşadıkça ve yaşlandıkça cesaretini ve hayata karşı heyecanını kaybediyor. Bu yüzden özlenen bir dönem gençlik… Bu güzel çağı Önderoğlu, birçok öyküsünde öyle güzel çiziyor ki; insan yeniden genç olmak, heyecanla duygularını doludizgin yaşamak istiyor. Arayışın, sevginin, hüznün, umudun, hataların, kahkahanın ve özgürlüğün öykülerini başarılı bir şekilde kaleme alan yazar, yeni kitabında da gençliğin bitmeyen hikâyelerine ışık tutmaya devam ediyor. Yazar, evi, yolu, okulu kısacası gençliğin dokunduğu her yeri ustalıkla işliyor.

Gençliğin anlatılmamış hikâyeleri: Sen Ne İstersen

Kitap da yer alan öyküler ise şöyle:

Koyda Bir Gün

Traktör

Okul Gezisi

Şair Ruhlu

Ait Olduğumuz Yer

Güvercinler Kralı

Çiğköfte Savaşları

Babamın Bisikleti

İsmail Dün Ne Yedi?

Mezuniyet Yüzüğü

Oda Servisi

Anlatılmamış Öyküler

Güzel Yaz

Gençliğin anlatılmamış hikâyeleri: Sen Ne İstersen

Sen Ne İstersen

Neslihan Önderoğlu

Günışığı Kitaplığı Yay.

S.: 148

Kitabı satın almak için tıklayınız: İdefix

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Sonay Karaman

Instagram: biyografivekitap

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