Gençliğin anlatılmamış hikâyeleri: Sen Ne İstersen

Gençlik çağının; hataların, heyecanın ve duyguların en coşkulu yaşandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Hal böyle olunca gençlik öykülerini kaleme alan Önderoğlu da bu zengin kaynakları başarı ile ilmek ilmek işliyor ve okuyucuya birbirinden farklı yaşamlardan çarpıcı kesitler sunuyor. Haldun Taner Öykü Ödülü ve Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü sahibi Neslihan Önderoğlu, gerçekçi karakterlerle ördüğü kısa öykülerinde, gündelik yaşamın ayrıntılarını, gençliğin verdiği coşkulu duygularını incelikle ve özenle betimliyor.
SEN NE İSTERSEN
İnsan yaşadıkça ve yaşlandıkça cesaretini ve hayata karşı heyecanını kaybediyor. Bu yüzden özlenen bir dönem gençlik… Bu güzel çağı Önderoğlu, birçok öyküsünde öyle güzel çiziyor ki; insan yeniden genç olmak, heyecanla duygularını doludizgin yaşamak istiyor. Arayışın, sevginin, hüznün, umudun, hataların, kahkahanın ve özgürlüğün öykülerini başarılı bir şekilde kaleme alan yazar, yeni kitabında da gençliğin bitmeyen hikâyelerine ışık tutmaya devam ediyor. Yazar, evi, yolu, okulu kısacası gençliğin dokunduğu her yeri ustalıkla işliyor.
Kitap da yer alan öyküler ise şöyle:
Koyda Bir Gün
Traktör
Okul Gezisi
Şair Ruhlu
Ait Olduğumuz Yer
Güvercinler Kralı
Çiğköfte Savaşları
Babamın Bisikleti
İsmail Dün Ne Yedi?
Mezuniyet Yüzüğü
Oda Servisi
Anlatılmamış Öyküler
Güzel Yaz
…
Sen Ne İstersen
Neslihan Önderoğlu
Günışığı Kitaplığı Yay.
S.: 148
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Sonay Karaman
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