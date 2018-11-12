Genco Ecer: İrem'e aşık değildim

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına adı İrem Derici ile anılan Genco Ecer konuk oldu. Ecer, reklam ilişkisi sözlerine açıklık getirdi.

İşte Genco Ecer’in açıklamalarından satır başları…

"BİRAZ DENEDİK"

"İrem’le yaşadığımız tabii ki aşk değil. Ne İrem bana âşıktı ne de ben İrem’e… Bizim ortak noktamız müzikti o bizi bir araya getirdi. Arkadaş ortamında tanıştık. Bir şeyler hissedildi başladık, biraz denedik olmadı ayrıldık.

İrem Derici'nin bir haftalık aşkı Genco Ecer



"AYRILMA NEDENİ YOK"

Herkesin başına gelebilecek bir durum. Bizim birlikteliğimiz de bir hafta sürdü. Ayrılmamızın belli başlı bir nedeni yok, denedik olmadı. Bilmiyorum o birini unutmak için mi yaptı ama bende öyle bir durum yoktu. Bizim en büyük yanlışımız daha yolun başında tanışma aşamasında ortaya çıkmamız oldu. Bizim kameralara el ele çıkma fikrimiz İrem’indi. O daha hissettiklerini dolu dolu yaşan biri… Ben kameralar karşısında İrem’in yanında çok yeni bir insanım, alışık değilim.





"BEN TAKİP ETMEYİ BIRAKTIM"

Aramızda ufak bir pürüz vardı. Ben de Instagram’dan takip etmeyi bıraktım. Benden birkaç sonra o da beni takipten çıkardı. Bizim İrem’le öyle çok kötü bir ayrılığımız olmadı. Arasam açar konuşuruz. Aramızda problem yok şu an.

"ENERJİSİ ÇOK YÜKSEK"

İrem çok doğal, enerjisi çok yüksek biri, bir şekilde insana değerli hissettiriyor. Beni o yanı çekti. Beni rahatsız edici herhangi bir konuşması olmadı. Ben İrem’in ağzından kötü bir söz duymadım, bir hafta on gün boyunca yanımda lady gibiydi. Ama birlikteliğimiz çok kısa sürdü. Benim reklam için İrem’le birlikte olduğumu söylediler bu durum beni rahatsız etti. Ben bugün bunları düzeltmek için konuştum."