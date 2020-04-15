Genel af nedir

Ülkemizde ve dünyada etkisini hızla devam eden koronavirüse karşı her gün farklı önlemler alınıyor.

Bu önlemlerden biri de dün Meclis'ten geçen genel af yasası. Yasayla birlikte çeşitli cazalardan yatan 93 bin hükümlü, dün gece tahliye oldu. Genel affın ülkemizde örnekleri vardır. Bunun en bilineni ve hala da tartışmaların odağında olan Rahşan Affı'dr.

İsterseniz Rahşan Affı'na hatırlayalım, sonra güncel konumuza döneriz.

RAHŞAN AFFI

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılan, devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme getiren yasa. Kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak nitelendirildi.

ŞARTLA SALIVERME

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu'ndan 3 gün sonra (22 Aralık), 4616 sayılı ‘Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası’ çıkarılmıştı.

Cezaevlerinde yer kalmadığı için çıkarılan af yasasının ardından, 70 bin kişilik kapasitesi dolan cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştü. Ancak, 3 yılda mahkum sayısı 20 bin artarak yeniden 64 bine çıktı.

"GARİBANLAR İÇİN İSTEDİM, KATİLLER FAYDALANDI"

4616 sayılı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası, 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen suçları kapsıyordu. Yasa çıktıktan sonra ilk planda cezaevlerindeki 23 bini aşkın tutuklu ve hükümlü aftan yararlanarak tahliye oldu.

Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararlarıyla yasanın kapsamının genişlemesi sonucu, cezaevinden tahliye olanların sayısı 45 bini buldu. Ancak affın sonuçları bununla sınırlı kalmadı.

'Rahşan Affı' uzun süre tartışma konusu olmuştur. Rahşan Ecevit daha sonra "Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı." demiştir.

KORONA AFFI

Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte Ak Parti ve MHP'nin ortak yasa teklifiyle Meclis'e sunulan yasa teklifine göre, beş suç kapsam dışı bırakıldı. Terör suçları, adam öldürme-yaralama, kadına karşı şiddet, cinsel taciz, uyuşturucu suçları kapsam dışı bırakıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

93 BİN KİŞİYE TAHLİYE

İnfaz düzenlemesi ile ceza infazında yarı oranında indirime gidildi. İnfaz düzenlemesine göre açık cezaevindeki hükümlüler, 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak.

İnfaz düzenlemesiyla denetimli serbestlik bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla çıkarıldı. Yapılan düzenlemenin ardından cezaevlerindeki 93 bin mahkum dün gece itibarıyla tahliye oldu.