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Genel müdürlük hayali 500 bin lirasına mal oldu

Tekstil işçisi olarak çalışan Hanife Aksu, adına kurulan paravan şirketle 500 bin lira borçlandırıldı.

DHA | 23.03.2019 - 11:07..
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da, tekstil işçisi Hanife Aksu (42), çalıştığı iş yeri sahibinin, bir şirketi için yaptığı genel müdürlük teklifini kabul etti.

2015 yılında kurulan şirkette 1 gün bile genel müdür olamayan Aksu, 3 yıl sonra, adına kurulan paravan şirketle 500 bin lira borçlandırıldığını öğrendi.

Genel müdürlük hayali 500 bin lirasına mal oldu

"GENEL MÜDÜRLÜK HAYALİ BANA PAHALIYA PATLADI"

Hanife Aksu, başından geçenleri şöyle anlattı: "Sultangazi'de iş yeri sahibi Murat Bey'in yanında 1 sene çalıştım. Daha sonra başka bir iş yapmaya çalıştım. Oradan ayrıldım. İş bulamadım. Sonra Murat Bey bana, şirketin genel müdürlüğü teklifiyle geldi. Ben de işsiz olduğum için sonuçta bu da bir genel müdürlük, imzamı attım. Daha sonra bu şirket 3 ay ortada yoktu. En sonunda 'Şu an şirketi işletmiyoruz' dediler. Bu yüzden de hiçbir şekilde şirketi göremedim. Genel müdürlük hayali bana pahalıya patladı." diye konuştu.

Genel müdürlük hayali 500 bin lirasına mal oldu

"BİR GECE NEZARETHANEDE KALDIM"

Aksu, "Bana gelen para cezası yazılı kağıttan 1 hafta sonra, ben gezerken kimlik kontrolü yapan polisler beni gözaltına aldı. Aramam varmış, bir gece nezarethanede kaldım. Ertesi gün mahkemeye çıktığımda para cezasını ödedim. Benim üzerime paravan bir şirket kurulmuş. Bunu o zaman öğrendim." şeklinde konuştu.

Genel müdürlük hayali 500 bin lirasına mal oldu

"GENEL MÜDÜR OLAMADIM AMA ÇOK ŞÜKÜR BİR ORTACI OLARAK ÇALIŞIYORUM"

Karşı davalar açtığını anlatan Aksu, "Şu anda Gaziosmanpaşa ilçesinde, bir tekstil atölyesinde ortacı olarak çalışıyorum. Belirli bir haftalığım var. Kirada oturuyorum ve bu dertlerle uğraşıyorum. Şimdiye kadar bir genel müdür olamadık ama çok şükür bir ortacı olarak çalışıyorum. Bunu yapanların cezalandırılmasını ve en kısa zamanda mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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