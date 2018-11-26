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General Motors 5 fabrikasını kapatıyor

ABD'li otomotiv devi, yeniden yapılanma planları çerçevesinde 5 fabrikasını kapatacağı ve çalışan sayısını yüzde 15 azaltacağı bildirildi.

AA | 26.11.2018 - 23:40..
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Detroit merkezli şirketten yapılan açıklamada, imalat kapasitesi ve iş gücü tasarruflarını artırmak amacıyla yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Bu çerçevede, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletlerinde ve biri Kanada'nın Ontario eyaletindeki olmak üzere 5 üretim tesisinin gelecek yıl içinde kapatılacağı belirtilen açıklamada, çalışan sayısının da yüzde 15 azaltılacağı duyuruldu.

15 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Şirketin nakit akışını yıllık 6 milyar dolar artırması beklenen bu adımların, GM'nin 10-15 bin arasında çalışanıyla yollarını ayırmasına neden olacağı kaydedildi.

GM'nin Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Mary Barra, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün attığımız adımlar son derece atik, dirençli ve karlı olma yolundaki dönüşümümüzü devam ettiriyor. Şirketimizi uzun vadeli başarıya ulaştırmak için değişen piyasa koşullarının ve müşteri tercihlerinin önünden gitmemiz gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, GM'nin New York borsasında işlem gören hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 6 değer kazandı.

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