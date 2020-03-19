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General Motors ve Ford, Amerika'daki fabrikalarını kapattı

General Motors ve Ford, koronavirüs ile mücadele edebilmek için Kuzey Amerika'da bulunan tüm fabrikalarını kapatma kararı aldı.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 11:23..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok otomobil üreticisi, üretimi durdurma kararı almıştı.

United Automobile Workers (Birleşik Otomobil Çalışanları Sendikası), koronavirüs nedeniyle otomobil üreticilerinin önlem almasını istemiş ve sendika başkanı Rory Gamble, üreticilerden 2 hafta boyunca üretimi durdurmalarını talep etmişti.

GENERAL MOTORS VE FORD ÜRETİMİ DURDURDU

ABD'nin iki büyük otomobil üreticisi General Motors ve Ford, koronavirüs ile mücadele edebilmek için Kuzey Amerika'daki bütün fabrikalarını 30 Mart'a kadar kapatma kararı aldı.

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HONDA DA AÇIKLAMA YAPTI

Koronavirüs nedeniyle Amerika'dakif fabrikalarını kapatan tek üreticiler General Motors ve Ford değil.

Japon otomobil devi Honda, dün yaptığı açıklamada; Ohio, Indiana, Alabama, Kanada ve Meksika'daki şanzıman ve motor tesisleri de dahil olmak üzere 12 Kuzey Amerika fabrikasındaki tüm operasyonları duraklattığını duyurmuştu.

Instagram: @eshteknoloji


General Motors ve Ford, Amerika'daki fabrikalarını kapattı

General Motors ve Ford, Amerika'daki fabrikalarını kapattı

General Motors ve Ford, Amerika'daki fabrikalarını kapattıGeneral Motors ve Ford, Amerika'daki fabrikalarını kapattı

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