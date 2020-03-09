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General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

General Motors, Tesla'nın elektrikli otomobillerine meydan okuyacak yeni bir elektrikli motor üretti.

Haber Merkezi | 09.03.2020 - 17:18..
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General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

Son yıllarda oldukça gelişen elektrikli otomobil pazarı nedeniyle birçok şirket, kendi otomobil parçalarını üretmek için birbirleriyle yarışıyor. Bu şirketlerden biri olan dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden General Motors, yeni elektrikli motoruyla Tesla'ya meydan okuyacak.

Menzili Tesla'nın motorlarından daha fazla olan yeni motor, aynı zamanla daha az maliyetle üretilebiliyor.

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GELECEKTEKİ ARAÇLARA GÜÇ VERECEK

General Motors'un ürettiği yeni elektrikli motor, şirketin yakın zamanda tanıttığı direksiyonsuz otomobili Cruise Origin'de kullanılacak. Ayrıca gelecek yıllarda üretilecek Cadillac'ın lüks SUV modellerinde de bu motorun kullanılması bekleniyor.

General Motors'tan yapılan açıklamada, yeni pil teknolojisini kullanmak üzere başka şirketlere de lisans verilebileceği belirtildi.

gezegen

General Motors'un Ultium adını verdiği yeni elektrikli motorunda bulunan batarya; hücreli, bir kitaplık gibi yan yana ve üst üste dizilebiliyor. Bu da otomobil üreticilerine tasarımsal anlamda daha fazla esneklik sunuyor.

TESLA'DAN BİR ADIM ÖNDE

Ayrıca Tesla'nın kullandığı motor tek bir şarjla 627 kilometre menzile kadar ulaşabilirken, General Motors'unki ise  643 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Şirket, aynı zamanda motorun üretiminde minimum miktarda kobalt kullanarak üretim maliyetini oldukça düşürüyor.

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General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttıGeneral Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttıGeneral Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttıGeneral Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

General Motors, yeni elektrikli motorunu tanıttı

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