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Genk diye Gent'e giden Liverpoollular maçı izleyemedi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Genk-Liverpool maçı için bilet alan iki İngiliz taraftar, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gidince karşılaşmayı kaçırdı.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 17:01..
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Liverpool, deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Belçika ekibi Genk ile karşılaştı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre takımlarını desteklemek için maç bileti alan iki Liverpool taraftarı, Belçika'nın Genk şehri yerine Gent'e gitti.

Şehre gittikten sonra hatalarını fark eden iki taraftar, yaklaşık 150 kilometre uzakta oynanan maçı kaçırdı ve mücadeleyi stattan izleyemedi.

"ETRAFTA HİÇ LIVERPOOL TARAFTARI GÖRMEYİNCE ŞAŞIRDIK"

BBC'ye konuşan İngiliz taraftarlardan biri, "Gent'e vardıktan sonra etrafta hiç Liverpool taraftarı görmeyince şaşırmıştık. Sonra yemeğe gittik ve Gent taraftarı bir garsona 'Bu akşam size karşı maçımız var.' dedim. O da 'Hayır yok.' deyince yanlış şehre geldiğimizi anladık." ifadelerini kullandı.

Olayın medyada yer alması üzerine Gent Kulübü, İngiliz taraftarları sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u ağırlayacakları maça davet etti.

Genk diye Gent'e giden Liverpoollular maçı izleyemedi

Genk diye Gent'e giden Liverpoollular maçı izleyemedi

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