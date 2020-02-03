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Geometri dersini müzikle sevdiren öğretmen

Samsun’da bir öğretmen, geometri dersini müzikle anlatarak işliyor. Öğretmen Nurtaç Kozak, erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri, öğrencilerin aklına kazıyor.

İHA | 03.02.2020 - 10:00..
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Samsun’da özel bir lisede çalışan geometri öğretmeni Nurtaç Kozak, öğrencilerin dikkatini çekmek ve ilgilerini dersin üzerine yoğunlaştırmak için farklı bir yöntem geliştirdi.

DERSİ MÜZİK EŞLİĞİNDE İŞLİYOR

Geometriyi müzikle ve yaptığı jest ve mimik hareketleri ile anlatarak, öğrenciler için dersi oldukça keyifli bir hale getiren Nurtaç Hoca, kendi geliştirdiği bu yolla akılda kalması zor olan formülleri bile öğrenciler için kolay hale getirdi.

Geometri dersini müzikle sevdiren öğretmen

Geometri dersini müzikle sevdiren öğretmen ViDEO

ERİK DALI VE FİDAYDA EŞLİĞİNDE FORMÜL

Öğrenciler, sınavlarda formülü unutsalar bile öğretmenlerinin yaptığı hareketleri hatırlayarak soruyu çözebiliyor.

Derslerinde kimi zaman Testere, Matrix gibi film müziklerini de kullanan öğretmen kimi zamansa erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri akıllara kazıyor.

Geometri dersini müzikle sevdiren öğretmen

"ONLARA DAHA YAKIN NELER YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Kullandığı anlatım şekli ile öğrencilere dersi sevdirmeye çalıştığını belirten Nurtaç Kozak, “18 yıldır geometri öğretmenliği yapıyorum. Ben küçükken de derste hocalarımız keşke daha farklı şeyler yapsa daha akılda kalıcı bir şeylerle bizi derse odaklayabilse diye düşünmüştüm. Onlara daha yakın neler yapabilirim onları da derse katarak, daha yaşayarak, görerek, öğrenerek yapması noktası üzerinde düşündüm. Amaç o neti yapmak bu neti yapmak değil de burada ben keyif alıyorum demeye başlayıp daha sonra başarıyı üzerine getirmenin daha kalıcı olduğunu düşündüm. O nedenle, elimden geldiğince anlatım tarzımı bu şekilde yapmaya çalıştım." dedi.

Geometri dersini müzikle sevdiren öğretmen

"BU ANLATIM ÖĞRENCİNİN AKLINDA KALIYOR"

Geometrinin şekiller üzerine kurulu olduğu için, el ve kol hareketleriyle akılda kalması açıcısından anlamlaştırılabileceğini belirten Nurtaç Hoca, "Derse girdiğim zaman önce öğrenciyi derse katmak üzerine çalışıyorum. Daha sonra formüllerde belli şeyleri görsel metotlarla el kol hareketleri, jest ve mimiklerimle onları farklı anlamda geometriye bakış açısın artıma noktasında fayda sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bu anlatımla öğrencinin aklında kalıyor. Öğrencilerim sınav anında sizin o hareketiniz aklıma geliyor diyorlar.” dedi.

Geometri dersini müzikle sevdiren öğretmen

Geometri dersini müzikle sevdiren öğretmen

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