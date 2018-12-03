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Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Eskişehir'deki tatbikatta temsili yaralılar sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.

DHA | 03.12.2018 - 09:21..
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Sakarya Caddesi'nde bulunan Anıt Park önünde 112 Acil Servis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerini katılımıyla kaza tatbikatı yapıldı.

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

ÖLEN KİŞİNİN ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

Tatbikatta temsili kaza sonucu 2 minibüste sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı. Yüzlerine kırmızı boya sürülen temsili yaralılar ambulanslara taşındı. Kazada ölen bir kişinin üzeri sağlık ekiplerince örtüldü.

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala,  Acil Hizmetler Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kazası tatbikatı yaptıklarını belirterek "Bu senaryo çerçevesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. 5 ambulansımız, birer AFAD ve itfaiye kurtarma aracımız, 112 Acil Servis personelinin yanı sıra Dorlion Arama Kurtarma ekibi tatbikatta yer aldı. Acil Hizmetler Haftası süresince etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

Gerçeği aratmayan kaza tatbikatı

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