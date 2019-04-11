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Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

Gizemli bir milyoner, meşhur PUBG oyununun gerçek hayata uyarlanmış bir versiyonu için gönüllü yarışmacılara 750 bin lira vadediyor.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 02:46..
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İnternet üzerinden yapılan duyuruya göre, 3 gün sürecek savaş oyunu için 100 gönüllüye ihtiyaç var.

3 GÜN SONRA AYAKTA KALANA 750 BİN LİRA

3 günün sonunda ayakta kalan kişinin ödülü ise 100 bin sterlin (yaklaşık 750 bin lira) olacak.

Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

HAVALI SİLAHLAR VE TEMAS SENSÖRLÜ EKİPMAN

Issız bir adada gerçekleşecek organizasyonda havalı silahlar ve temas sensörlü ekipman kullanılacak.

Organizasyon komitesi gece kamp kurulumu dahil her türlü güvenlik malzemesi ve yiyeceği sağlayacak.

Başvuruların zenginlerin ilanlar verdiği hush hush adlı internet sitesinden yapıldığı oyun için son kayıt tarihi 22 Nisan.

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