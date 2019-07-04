Gerçek sandıkları sucuklar imitasyon çıktı

Havsa ilçesinde kasap restoran dükkanının önünde teşhir amaçlı asılı bulunan ve gerçeğine benzetilerek yapılmış olan imitasyon sucukları gerçek zanneden iki kişi, sucukları kucaklayıp çalmak istedi.

Ancak sucukların imitasyon olduğunu anlayınca yaşadıkları şokun etkisi ile sucukları yere atarak, iş yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"KÖPEKLER TARAFINDAN YERE DÜŞÜRÜLDÜ ZANNETTİK"

İşletme sahiplerinden Mustafa Astürk, sabah dükkanlarına geldiklerinde teşhir amaçlı koydukları sahte sucukları yerde gördüklerini belirterek, “Bizler sokak köpekleri tarafından yere düşürüldü zannettik. Kameraları izleyince iki arkadaşın belki canları çekerek, belki de acıktılar bilemiyoruz. Bizim sahte sucukları kucaklayıp gitmek istiyorlar. Biz dışarıda güneş sucuklara vurmasın diye yapay sucuk koyuyoruz. Bu iki arkadaş çengelle sucukları alıyor. Ama hafif geldikleri için yere atıp gidiyorlar. Deseler ki bize ‘karnımız acıktı, bize verir misin bir kangal’ sahtesini değil asıl sucuğunu veririz onlara, sıkıntı yok” dedi.