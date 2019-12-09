Gerede Çayı'na sanayi atık bırakanlara 360 bin TL ceza

Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük’e kadar uzanan Gerede Çayı'ndaki kirlilik, etrafında bulunan 80 köyü etkiliyor.

Gerede Deri Sanayi Bölgesi'ndeki deri fabrikalarına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 360 bin TL ceza kesti.

Kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle çayın geçtiği köylerde yaşayan vatandaşlar, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılayamadıklarını ifade etti.

“HİÇ BALIK KALMADI”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün başlattığı inceleme sonucu Gerede Deri Sanayi Bölgesi'nde 120 fabrikadan 30'una, ilk olarak toplam 360 bin TL ceza kesildi.

Çayın geçtiği Akçaşehir köyünde yaşayan Seher Yıldız, "Çayın yanına yaklaşamıyoruz. Hayvanlar da zarar görüyor. Çok rahatsızlık duyuyoruz. Köyün içinde su yok. Koku da oluyor. Balık ölümleri oluyor. Hiç balık kalmadı. Eşim önceden bir poşet balık getirirdi. Artık balık kalmadı. Tutulan balık da yenilmez. İlçede bulunan fabrika atıklarından kaynaklanıyormuş. Bu pislik bize Gerede'den geliyor." dedi.

“ELİMİZİ BİLE YIKAYAMIYORUZ”

Emin Cansever ise, "Yukarıdan aşağıya kadar pislik akıyor. Malımız ve canımız risk altında. Balıklar ölüyor. Kendimiz elimizi bile yıkayamıyoruz. Acayip kokuyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Bu 10 senedir bu şekilde. Bu tabakhane ve tekstil fabrikalarından kaynaklı. Salıyorlar pisliği. Arıtmayı çalıştırmıyorlar. Arıtmaların çalıştırılmasını istiyoruz.” şeklinde isteğini belirtti.

“SABAH NAMAZINI CEMAATLE ZOR KILIYORUZ”

Köy imamı Ali Keleş, "Çayımızın hali çok berbat. Yetkililerin bir an önce el atmasını istiyoruz. En azından arıtmanın çalışıp da bu pisliği buralara akıtmamaları daha uygun olur. Hayvan burada su içemiyor. Çayda bütün canlılık bitmiş. Daha önceden nispeten temizdi ama 5-6 senedir daha berbat. Gittikçe de daha berbat bir hal alıyor. Buna tahminim Gerede'deki deri fabrikaları ve boya fabrikası sebep oluyor. Sabah namazını burada cemaatle zor kılıyoruz. 5 dakika dışarıda durma şansımız yok, o kadar kötü bir koku. Evlerin içine de giriyor. Kesinlikle akşamları bir kapı, cam açma şansımız yok." diye konuştu.