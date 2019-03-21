Geri dönüşüm tesisinden kaçak akaryakıt çıktı

Polisin Organize Sanayi Bölgesinde şüphelenerek durdurduğu araçta yapılan aramada 3 bin 100 litre kaçak akaryakıt yakalandı.

LİSANSI DA YOK, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis akaryakıtın nereden alındığının araştırılması sonucu yine Organize Sanayi Bölgesinde geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan ancak EPDK’dan lisansı olmayan bir iş yerinden yüklendiğini tespit etti. Tesise yapılan baskında 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Araç ve tesiste toplamda 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Polis, tesisi de malzemelere el koyarak kapattı.









