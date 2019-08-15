Geri geri kayan su tankeri bir evin çatısına çarptı

İstanbul Kağıthane'de, Talatpaşa Mahallesi İğde Sokak'ta saat 22.00 sıralarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre 41 L 6076 plakalı su tankerini kullanan Ali Coşkun, yanlışlıkla girdiği sokaktan çıkmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Geri geri kayan tanker sokak üzerinde bulunan gecekondunun demir korkuluklarına çarparak durdu.

Çevrede bulunanlara durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre inceleme yaptı.

Polis ekipleri de olay yerine çekici çağırdı. Olay yerine gelen çekici de sokakların dar olmasından dolayı ilerleyemeyince su tankeri tekrar çalıştırılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Kaza sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kaza sonrası soruşturma başlattı.











