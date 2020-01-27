Geri gitmeye çalışan sürücü, ters düştü

Kaza, sabah saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü yönetimindeki 61 ACB 139 plakalı cip, rampadan çıkarken henüz bilinmeyen nedenden geri kaymaya başladı.
GÖRENLER ŞOKE OLDU
Korkulukları kırarak yaklaşık 2 metreden kara yolunda bulunan yaya yoluna düşen araç, duvarda asılı kaldı. Maddi hasarın meydana geldiği ilginç kazada, aracı duvarda asılı halde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
POLİSİN İNCELEMESİNİN ARDINDAN KALDIRILDI
Araç, kaza yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.