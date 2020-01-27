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Geri gitmeye çalışan sürücü, ters düştü

Trabzon'da geri kayarak yola düşen araç, duvarda asılı kaldı.

İHA | 27.01.2020 - 14:50..
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Kaza, sabah saatlerinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü yönetimindeki 61 ACB 139 plakalı cip, rampadan çıkarken henüz bilinmeyen nedenden geri kaymaya başladı.

Geri gitmeye çalışan sürücü, ters düştü

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Korkulukları kırarak yaklaşık 2 metreden kara yolunda bulunan yaya yoluna düşen araç, duvarda asılı kaldı. Maddi hasarın meydana geldiği ilginç kazada, aracı duvarda asılı halde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Geri gitmeye çalışan sürücü, ters düştü

POLİSİN İNCELEMESİNİN ARDINDAN KALDIRILDI

Araç, kaza yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Geri gitmeye çalışan sürücü, ters düştü

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