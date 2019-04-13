Geri kayan kamyonet evin balkonuna girdi

Evde oturanlar şaşkınlık yaşarken kamyonet, 4 saatlik çalışma sonrası çıkarılabildi.

GERİ KAYIP, EVE DALDI

Olay, Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 CEL 44 plakalı kamyonet, üzerindeki yükle birlikte yokuş çıkarken bir anda geri kaymaya başladı. Yaklaşık 20 metre geri giden kamyonet, bir evin cam balkonunu parçalayıp içeriye girdi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken evin balkonunu yıkan kamyonet, 4 saatlik çalışma sonrası saplandığı yerden çıkarılabildi.





ÇEKİCİ ÇIKARAMAYINCA KEPÇEYLE ÇIKARDILAR

Ev sahibi Cesim Uçak, "Bugün 15.30 sıralarında eşim beni arayarak eve bir kamyonun girdiğini söyledi. Ben de telaşla iş yerinden çıkıp geldim. Kamyonet yağmurlu havada, yokuş yukarı çıkmaya çalışırken kaymış ve eve girmiş. Balkondan içeri girince camlar patlamış, doğalgaz borusunu kırmış, içerideki camları da kırmış. Burada askıda kaldığı için ne çıkabiliyor ne inebiliyor. Polisi aradık hemen ekipler geldi. Durum tespiti yapıldı. Önce kendi imkanlarımızla çekici bulmaya çalıştık. Bulduk çekici getirdik fakat bir türlü çıkartamadılar. En sonunda kepçe çağırdık oda çelik halatlarla çekip dört saat sonunda çıkarmayı başardı.'' dedi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



