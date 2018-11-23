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Geri manevra yaparken otopark görevlisine çarptı

Konya'da, cadde kenarındaki bir otoparktan geri geri çıkmak isteyen otomobil, otopark görevlisini yaraladı.

İHA | 23.11.2018 - 12:13..
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Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarındaki otoparktan geri geri çıkmak isteyen sürücünün kullandığı otomobil, otopark görevlisine çarptı.

Geri manevra yaparken otopark görevlisine çarptı İZLE

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın şiddetiyle başını araca vuran görevli adam yere savruldu.

Geri manevra yaparken otopark görevlisine çarptı

HASTANEYE KALDIRILDI

Otopark görevlisinin yardımına yine kendine çarpan araç sürücüsü oldu. Otopark görevlisi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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