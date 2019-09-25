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Getir, binlerce sokak hayvanının karnını doyuracak

‘Mama Gönder’ projesi ile her yıl sokak hayvanlarını doyuran Getir, bu yıl da beşinci kez sokak hayvanlarına sahip çıkacak.

Haber Merkezi | 25.09.2019 - 16:07..
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Her yıl 4 Ekim tarihinde gerçekleşen Dünya Hayvanları Koruma Günü, dünya genelinde birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. GetirHayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile birlikte gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projesi ile, tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da sokak hayvanlarına sahip çıkacak.

1-4 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 'Mama Gönder' projesi ile, 'Evcil Hayvan' kategorisinden sipariş edilen her bir mama için, barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacını karşılayacak Getir, aynı zamanda barınaktaki hayvanlara daha fazla destek olabilmek için, bu tarihler arasında kedi ve köpek mamalarını da yüzde 50 indirimle satışa sunacak.

getir

Getir kullanıcılarının, sokak hayvanları için alacağı her mama, kampanya bitiminde HAYTAP tarafından toplanarak, ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine gönderilecek.

45 TON MAMA GÖNDERDİ

‘Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım’ sloganıyla yola çıkan Getir, geçtiğimiz 4 yılda düzenlediği kampanyalarr sayesinde 100 binlerce kullanıcının desteğini almış ve bu sayede, 19 farklı şehirde, 40’ın üzerinde hayvan bakım evine, 45 ton mama göndermeyi başarmıştı.

Getir, binlerce sokak hayvanının karnını doyuracak

Getir, binlerce sokak hayvanının karnını doyuracak

Getir, binlerce sokak hayvanının karnını doyuracak

Getir, binlerce sokak hayvanının karnını doyuracak

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