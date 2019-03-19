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Geyiği kaçırmak için kedi fırlatan adam

Rusya'da aç kalan hayvanların şehir istilası yüzünden tedirgin olan vatandaşlardan biri, evin önüne gelen geyiği uzaklaştırmak için olmadık bir yöntem denedi.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 08:55..
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Ormanda kaybolarak kent bölgesine inen bir geyik ortalığı birbirine kattı. Geyik yoğun uğraşlar sonucu kurtarma ekipleri tarafından yakalanırken, bir adamın hayvanı uzaklaştırmak için denediği yöntem herkesi şoke etti.

HAYVANIN ÜZERİNE KEDİ ATTI

Geyiği ve onu uzaklaştırmaya çalışan adamı fark eden yoldan geçen başka bir vatandaşsa kamerasına sarılarak o anları kaydetti. Görüntülerde, kapıya dayanan geyiği korkutmak için üzerine kedi atan bir adam görüyorsunuz. Koşmaya başlayan hayvanı daha sonra ekipler durdurarak kontrol altına alıyor.

İşte Rusya'da kaydedilen görüntüler

Geyiği kaçırmak için kedi fırlatan adam

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