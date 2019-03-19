Geyiği kaçırmak için kedi fırlatan adam

Ormanda kaybolarak kent bölgesine inen bir geyik ortalığı birbirine kattı. Geyik yoğun uğraşlar sonucu kurtarma ekipleri tarafından yakalanırken, bir adamın hayvanı uzaklaştırmak için denediği yöntem herkesi şoke etti.

HAYVANIN ÜZERİNE KEDİ ATTI

Geyiği ve onu uzaklaştırmaya çalışan adamı fark eden yoldan geçen başka bir vatandaşsa kamerasına sarılarak o anları kaydetti. Görüntülerde, kapıya dayanan geyiği korkutmak için üzerine kedi atan bir adam görüyorsunuz. Koşmaya başlayan hayvanı daha sonra ekipler durdurarak kontrol altına alıyor.

İşte Rusya'da kaydedilen görüntüler