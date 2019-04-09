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Geyik, motosiklet sürücüsünü yere serdi

Polonya'da yolun karşısına geçmeye çalışan geyik, motosiklet sürücüsüne çarptı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, herhangi bir yara almayan geyik ise bölgeden hızla uzaklaştı.

İHA | 09.04.2019 - 11:25..
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Polonya'nın güneybatısındaki Wroclaw kenti alışılmadık bir kazaya sahne oldu.

Krzywousty Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan sürücüye, bir geyik çarptı. Cadde araçlarla doluyken hızlıca yolun karşısına geçmek isteyen geyik, trafiğin aktığı yola atladı.

ARKADAN GELEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAYDETTİ

Motosiklet sürücüsü geyiğin kendisine çarpması sonucu metrelerce savrulup, bilincini kaybetti. O anlar ise arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polonya'da geyik motosiklet sürücüsünü yere serdi ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

42 yaşındaki sürücüye, ilk müdahaleyi diğer sürücüler arasında bulunan bir doktor yaptı. Talihsiz sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan geyik ise hızla o bölgeden uzaklaştı.

Geyik, motosiklet sürücüsünü yere serdi

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