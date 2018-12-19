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Geze geze matematiği sevdiriyorlar

Öğrencilere matematiği sevdirmek için hazırlanan Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı, Türkiye'nin farklı bölgelerini dolaşıp öğrencilere deneysel yöntemlerle matematik kavramlarını öğretiyor.

AA | 19.12.2018 - 09:29..
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Matematiği, soyut bir kavram olmaktan çıkarıp elle dokunulur, gözle görülür bir hale getirmeyi hedefleyen matematik müzesinde; ikili saymadan Pi sayısına, imkansız üçgenden Leonardo da Vinci'nin köprüsüne, dört renk problemden topolojik düğümlere, alan-yarıçap, çevre-yarıçap, açılar, simetri, Pisagor teoreminden ünlü matematikçi John Nash'ın oyun teorisi ve Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırlara varıncaya kadar çok farklı konular, hikayeler eşliğinde farklı yöntemlerle anlatılıyor.

Geze geze matematiği sevdiriyorlar

ÖĞRENCİLERE MATEMATİĞİ SEVDİRİYORLAR

Türkiye'nin bazı bölgelerini ziyaret eden gezici tır, 8-14 yaşlarındaki öğrencilerin, ücretsiz matematik müzesi materyallerini tanıması, matematiği keşfederek öğrenmesi ve atölye çalışmaları ile öğrendiklerini eğlenerek pekiştirmesini amaçlıyor.

Geze geze matematiği sevdiriyorlar

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