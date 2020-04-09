taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6568
Euro
7.283
Altın
1684.4
Borsa
95834.44
Gram Altın
360.384
Bitcoin
48777.16

Gezi davası savcısı beraat kararını istinafa taşıdı

Gezi davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığa verilen beraat kararına karşı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner, istinaf başvurusunda bulundu.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gezi davası savcısı beraat kararını istinafa taşıdı

 

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020'de, aralarında Osman Kavala'nın da olduğu Gezi Parkı davası sanıkları hakkında beraat kararı almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner, beraat kararına itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu.

90 sayfalık istinaf başvurusunda, mahkemenin kararının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek "Gezi kalkışmasına" gidilen hazırlık süreci geniş olarak yer aldı.

"KABUL EDİLEMEZ"

İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nin "İddianameye konu tapelerin yasak delil mahiyetinde bulundukları kabul edilmiştir" şeklindeki değerlendirmesine karşı, "Geçerli ve hukuka uygun bir şekilde elde edilen delillerin kovuşturma aşamasında suç vasfının değişmesi nedeniyle geçersiz olarak değerlendirilmesi kabul edilemez" denildi.

Sanıkların da dinleme ve fiziki takip tutanaklarına yönelik inkarda bulunmadıkları ve savunmaları doğrultusunda ikrar deliline dönüştüğü anlatılarak mahkemenin delilleri yargılama dışı bırakmasının "Usul, yasa ve dosya muhteviyatına aykırılık teşkil ettiği" ifade edildi.

Ayrıca bazı sanıkların Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine saldırıda bulunmaları ve yine sokak eylemlerinde bulunmalarına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat kararı verilmesinin mahkemece emsal gerekçe olarak sunulamayacağı, sanık ve eylemlerin farklı olduğu, ayrıca beraat kararını halen kesinleşmediği ve temyiz aşamasında olduğuna dikkat çekildi.

Gezi davası savcısı beraat kararını istinafa taşıdı

BERAAT KARARININ KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Yargılama sürecinde müşteki ve mağdurların dinlenilmeden hüküm verilmesinin de usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilen başvuruda, sanık Osman Kavala hakkında yargılamanın başladığı tarihten itibaren gelen süreçte tutukluluğunun devamı yönünde karar veren mahkemenin gerekçeli kararında, tutukluluk gerekçesi yaptığı ve tüm tensip, 5 farklı ara karar ve 6 farklı celsede hukuka uygun kabul ettiği tape kayıtları ve teknik fiziki takip tutanaklarını hüküm aşamasında hukuka aykırı olduğunu belirterek beraat kararı vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

Başvuruda, 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tüm sanıklar hakkındaki beraat kararının kaldırılarak mahkumiyetlerine karar verilmesi ve sanık Osman Kavala'nın da tutuklanması talep edildi.

 

İlginizi Çekebilir
İzmir'de koronavirüsü yenen doktor taburcu edildi
Koronavirüse yakalanmasının ardından hastanede tedavisi tamamlanan asistan doktor Cansu Atmaca Mutlu, iyileşmesinin ardından işine döndü.
Elazığ'da 14 kişi koronavirüsü yendi
Virüse yakalanan 14 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak alkışlarla taburcu edildi.
Kapatılan üst geçit kullanılmaya devam ediliyor
Kocaeli ile İstanbul'u birbirine bağlayan ve korona önlemleri kapsamında geçişe kapatılan üst geçitteki tel örgüleri parçalayan vatandaşlar geçişlere devam etti.
55 yaşındaki hipertansiyon hastası koronayı yendi
Umre dönüşü Konya'da karantinaya alınan Neriman Ruscuk, tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
763
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
560
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
439
Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix
Türk toplumunun önündeki tehlike: Netflix
602
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
480
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
716
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
387
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir