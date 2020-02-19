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Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor

İBB, fırtınalarda ve mantar hastalığı nedeniyle zarar gören ağaçların yerine yeni ağaçlar dikmeye başladı.

DHA | 19.02.2020 - 16:45..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gezi Parkı'nda mantar hastalığı ve fırtınalar nedeniyle 77 ağacın zarar gördüğünü açıklamıştı.

İBB söz konusu ağaçların yerine dişbudak, sığla, çitlembik, mabet ve ıhlamur ağaçlarının dikileceğini belirtmişti.

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -2

AĞAÇLAR KAMYONLARLA GETİRİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından önceki gün dikilecek ağaçlar kamyonlarla Gezi Parkı'na getirildi. Sökülecek ağaçlar ise önce kesildi, daha sonra köklerinden çıkarıldı. İBB ekipleri dün de kepçe yardımıyla yeni ağaçların dikileceği alanları kazdı.

Ağaçlar görevlilerin denetiminde belirlenen yerlere dikildi. İBB, parka astığı bilgilendirme pankartında “Taksim Gezi Parkı'nda 'doku bozulması mantarı' hastalığı nedeniyle İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07.07.2017 tarihli kararı gereği kuruyan ağaçlar kaldırılarak yerlerine yeni ağaçlar dikilecektir" dedi.

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -3

150 AĞAÇ DİKİLİYOR

Gezi Parkı'nda bu sabah başlayan ağaç dikiminin bir kaç günde tamamlanması planlanıyor. Parkta çalışma yapan görevliler “Kırılan ve hastalanan ağaçlar tespit edilip söküldü. Onların yerlerine ağaç dikimi yapılıyor. Bunun yanında parkta bazı boşluklar var. Geçtiğimiz yıllarda sökülen veya çürüyen ağaçlar mevcut. Onların yerine de ağaçlar dikeceğiz. Şu anda 150 ağaç dikmeyi planlıyoruz. Bu sayı duruma göre artabilir. Park tamamen yeşile kavuşacak" dedi.

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -1

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -4

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -5

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -6

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -7

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -8

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -9

Ek fotoğraflar // Gezi Parkı'na 150 yeni ağaç dikiliyor -10

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