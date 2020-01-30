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Gezi Parkı'nda 39 ağaç, yenileriyle değiştirilecek

Taksim Gezi Parkı'nda 39 kuru ağacın kaldırılarak yerlerine Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçlarının dikilecek

DHA | 30.01.2020 - 08:05..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, daha önce sökülmesine karar verilen 77 ağaçtan bir çoğunun fırtına nedeniyle kırıldığı belirtildi. Geriye 39 kuruyan ağaç kaldığı kaydedilirken bunların da Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kaldırılarak, yerlerine uygun boyutta Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçları dikileceği açıklandı.

Gezi Parkı'nda 39 ağaç, yenileriyle değiştirilecek

KURU AĞAÇLAR, SERT RÜZGARDA İNSANLARA ZARAR VERMİŞTİ

Gezi Parkı'ndaki kuruyan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerektiğini söyleyen Sefer Güney, "Geçen günkü rüzgarda bir hanımefendi zarar gördü. O yüzden kesilmesi ve yerine yenilerinin dikilmesi de iyidir. Geçen gün birinin kafasına düştü, böyle durması iyi bir şey değil" dedi.

Gezi Parkı'nda 39 ağaç, yenileriyle değiştirilecek

"AĞAÇLARIN ÖMRÜ BİTMİŞ"

Çocukluğunun Gezi Parkı'nda geçtiğini söyleyen Saim Yüksel, "70 yaşındayım, 65 yıldır ben buraya gelirim, çocukluğum burada geçti. Ağaçların ömrü bitmiş, tazelesinler. Geçen gün rüzgarda devrildiler" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı'nda 39 ağaç, yenileriyle değiştirilecek

Gezi Parkı'nda 39 ağaç, yenileriyle değiştirilecek

Gezi Parkı'nda 39 ağaç, yenileriyle değiştirilecek

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