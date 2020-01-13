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Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırı: 2 polis yaralı

Görev yapan polislere bıçakla saldırıp, 2'sini hafif yaralayan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

DHA | 13.01.2020 - 09:02..
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Taksim Gezi Parkı'nda bir kişi, devriye görevi yapan hareket halindeki polis otosuna bir anda tekme ve yumruk attı. Otomobili durduran ekipler, saldırgana müdahale etmek isteyince şüpheli, elindeki çakı ve bıçakla polislere saldırdı.

2 POLİS YARALANDI

Saldırı sonrası 2 polisin, hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaralanan polisler,  daha sonra Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Üzerinde kimlik, pasaport çıkmayan ve İsrailli olduğunu belirtilen şüphelinin üzerinden Youssif M. yazılı belge çıktı. Saldırıda kullandığı bir bıçak ile çakıya da el konuldu.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırı ViDEO

SALDIRGANIN ARKADAŞI O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Öte yandan şüphelinin saldırı anını, bir arkadaşına verdiği cep telefonu kamerasına kaydettirdiği belirtildi. Şüpheli polisler tarafından gözaltına alınırken, olay anını kaydeden arkadaşının telefonu yere bırakarak kaçtığı iddia edildi.

Şüphelinin sorgu işlemleri sürerken, şifreli olduğu belirtilen cep telefonunun inceleneceği öğrenildi.

Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırı: 2 polis yaralı

Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırı: 2 polis yaralı

Gezi Parkı'nda polislere bıçakla saldırı: 2 polis yaralı


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