Gıda sektöründe Ramazan için hazırlıklar tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık bünyesinde koronavirüs tedbirleri kapsamından alınan tüm kararlara açıklık getiren Pakdemirli, Ramazan ayından, hububata kadar birçok alınan tedbiri açıkladı.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

50 'DEN FAZLA ÜRÜNÜ TAKİBE ALDIK

"Normal zaman ötesinde ülkelerin bu kadar sert tedbirler aldığı dönemlerde biz de bazı ürünlerde sert tedbirler almamız gerekirdi. Arz ve talebe göre 50'den fazla ürünü takibe aldık. Limonu izne bağladık 10 liradan 4 liraya düştü.

RAMAZAN İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Gıda sektörü, Ramazan'daki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın."

HUBUBAT ALIM FİYATI

Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak.

TEDBİRLER HAKKINDA

Bizim bugün tarımsal üretimle ilgili alacağımız tedbirler yeni dikim ekim süreciyle ilgili alacağımız tedbirler. Türkiye'nin meyve, sebze,et, sütte herhangi bir sıkıntısı yok. Türkiye çok iyi bir performans göstermiştir. Hem üretim hem de perakende konusundaki karne de mükemmel bir karne. İlk salgının başlaması devamı bu pazartesi itibariyle 2,5 misli bir taleple karşılaşan marketler hazırlıklıydı. Bizim raflarımız boşalmadı. Tüm dükkanların boşaldığı sahneleri Türkiye izlemedi. Birinci derecede tarım , gıdanın kuvvetli olması, perakendenin de uyum sağlaması sayesinde oldu.

187 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMELERİ CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız

ANKARA'DAN ALDIĞIMIZ ATIK SU NUMUNELERİNDE KORONAVİRÜSE RASTLANMADI



Ankara'dan alınan atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını belirten Bakan Pakdemirli, İstanbul'dan da numune toplandığını ve ona göre tedbir alınacağını bildirdi. Öte yandan Pakdemirli, "Yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz." dedi.



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