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Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde oğlunu okula götürürken bindiği araç kaza yapan Munira Abdulla, 27 yıllık komanın ardından uyandı.

AA | 24.04.2019 - 05:58..
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1991 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain şehrinde gerçekleşen kazada, 32 yaşındaki Munira Abdulla'ın oğlunu okula götürmek için bindiği araç, bir okul servisiyle çarpıştı. Genç anne komaya girerken, o zaman 4 yaşında olan oğlu Omar, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

YILLARCA TÜPLE BESLENDİ

Munira, yattığı hastanede yıllarca tüple beslendi ve fizyoterapi seanslarına girdi. Doktorlar ise gözlerini açabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

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Ancak 2017'de Kraliyet Mahkemesi, ailenin farkına varınca Almanya'da tedavi görmesi için yardımda bulundu.

Munira'nın Almanya'daki doktoru Neroloji Uzmanı Ahmad Ryll, "Öncelikli hedefimiz, bilincine kavuşması için vücudundaki organların işlevlerini yerine getirmesini sağlamaktı, Tıpkı büyümesi için iyi toprağa ihtiyaç duyan hassas bir bitki gibi" dedi.

Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

ANNESİNİN ADINI SÖYLEDİĞİNİ DUYDU

2018 yılındayken, bir gün annesinin ses çıkarmaya başladığını belirten Omar, "bundan 3 gün sonra uyandığımda birinin ismimi söylediğini duydum. Bu annemdi, adımı söylüyordu, mutluluktan havalara uçmuştum" dedi.

Yıllardır annesine tedavi sürecinde destek olan Omar, "Umudumu hiç kaybetmedim, bir gün uyanacağını biliyordum" diye konuştu.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne göre, "Bilinç kaybı durumunda, birisini geri getirme ihtimalini tahmin etmek imkansız"

Girdiği komadan 27 yıl sonra uyandı

Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu  Michael Schumacher

ÖRNEKLERİ VAR

Munira'nın başından geçen vakaya çok az rastlanıyor, ancak uzun süre komada kaldıktan sonra sağlığına kavuşan örnekler var.

Daha önce, Terry Wallis isimli bir adam, 19 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası 19 yıl komada kalmış ancak tekrar uyanmıştı.

Eski Formula 1 Dünya Şampiyonu  Michael Schumacher de 2013'de Fransa'da yarış sırasında kaza geçirmiş, 6 ay komada kalmıştı. Schumacher, tedavi görmeye devam ediyor.

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